В целом подорожание продуктов в Николаеве заметно в сегменте круп и товаров с содержанием молочных жиров.

Подорожание продуктов в Николаеве все чаще обращает внимание жителей, регулярно отслеживающих колебания цен на базовые продукты, передает Politeka.

По информации ресурса Минфин , стоимость отдельных товаров за последние недели существенно изменилась, что уже заметно при ежедневных закупках.

Особенно ощутимым стал рост стоимости риса круглого , манной крупы и маргарина . Да, рис сейчас стоит в среднем 70,37 грн за килограмм. В Metro его предлагают за 50,70 грн, Megamarket - 57,60, Novus - 79,99, тогда как Auchan установил самую высокую цену - 93,20. В прошлом месяце средний показатель составил 71,94 грн, поэтому на фоне предварительных данных зафиксировано уменьшение на 1,25 гривны. В «АТБ» альтернативу – черту «Умный выбор» – можно найти за 49,50.

Цена манки торговой марки "Хуторок" (800 г) также выросла: с 29,41 до 32,91 гривны. У Metro она продается за 28,83, а у Novus — 36,99 грн. Разница составляет около 3,5. В то же время у «АТБ» манную крупу того же бренда «Умный выбор» предлагают за 23,70 кг, что заметно выгоднее на фоне средних позиций.

По маргарину «Олком Сливочный 72,5%» (200 г), средняя цена выросла с 35,20 до 35,95 гривен. У Auchan он стоит 33,90, у Novus — 37,99. У «АТБ» есть доступный аналог – «Своя Линия Сливочный личный» (250 г) за 33,90.

В целом подорожание продуктов в Николаеве заметно в сегменте круп и товаров с содержанием молочных жиров. Финансовая ситуация заставляет горожан чаще выбирать бюджетные предложения, сравнивая стоимость в разных торговых сетях.

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