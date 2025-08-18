Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области является плановым решением, затронувшим несколько категорий пользователей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области начало действовать с начала июня 2025, сообщает Politeka.

Об этом жителей Вознесенска проинформировали на официальной Instagram-странице городского совета .

Решение об изменении расценок принял исполнительный комитет в конце мая. Коммунальное предприятие «Водоснабжение г. Вознесенска» обратилось к гражданам с просьбой обратить внимание на обновленные суммы и своевременно передавать показатели счетчиков.

Согласно обновлению, стоимость централизованного водоснабжения для жителей составляет 34,89 гривны за кубометр. Услуга по водоотводу обойдется в 11,06 грн. Все цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Для бюджетных учреждений и других потребителей установлены отдельные тарифы. В этих категориях водоснабжение стоит 41,69 грн за кубометр, а отвод – 12,56.

Отмечается, что передача информации о потреблении должна осуществляться регулярно, чтобы избежать недоразумений и предотвратить возникновение задолженности. Это можно сделать несколькими удобными способами – по телефону или по электронной почте. В обращении необходимо указать адрес, номер лицевого счета, фамилию и точные цифры из прибора учета.

К слову, в Николаеве также фиксируют повышение цен на продукты. Да, рис сейчас стоит в среднем 70,37 грн за килограмм. В Metro его предлагают за 50,70, Megamarket - 57,60, Novus - 79,99, тогда как Auchan установил самую высокую цену - 93,20. В прошлом месяце средний показатель составил 71,94 грн, поэтому на фоне предварительных данных зафиксировано уменьшение на 1,25 гривны. В «АТБ» альтернативу – черту «Умный выбор» – можно найти за 49,50.

