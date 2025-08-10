Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області лише посилює загальну нестачу і впливає на динаміку вартості.

Ціни на огірки в Україні знову зростають через дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, а також обмежену пропозицію від виробників, повідомляє Politeka.

Вартість овоча сягнула 30–50 грн за кілограм. Це на 13% більше, ніж тиждень тому. Причиною стали скорочення постачання з тепличних господарств і несприятлива погода. Про це повідомляє УНН із посиланням на аналітиків EastFruit.

За словами експертів, більшість тепличних комбінатів нині здійснюють зачистки у зв’язку з підготовкою до другого етапу сівозміни. Через це різко зменшилися обсяги вибірок. Додатково вплинуло зниження темпів збору врожаю у відкритому ґрунті, викликане погодними факторами. У результаті нинішні ціни формуються в межах 30–50 гривень за один кілограм (еквівалент $0,72–1,20/кг), що на 13% вище показників попереднього тижня.

Незважаючи на подорожчання, поточна середня вартість нижча за минулорічну на 16%. Проте фахівці ринку попереджають про можливі труднощі із реалізацією, якщо подорожчання триватиме. Вони зазначають, що будь-яке подальше зростання може негативно вплинути на темпи збуту, оскільки попит не завжди встигає за змінами цін.

Аналітики підкреслюють, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області лише посилює загальну нестачу і впливає на динаміку вартості.

До слова, на Дніпропетровщині також дорожчають товари.

У Центрі громадського моніторингу та контролю зазначили, що ключовими факторами стали погода та обмежена кількість зібраної сільськогосподарської продукції минулого року. Саме це спричинило суттєвий стрибок цін на яблука, які майже потроїлися у вартості.

