Цены на огурцы в Украине снова растут из-за дефицита продуктов в Днепропетровской области, а также ограниченного предложения от производителей, сообщает Politeka.

Стоимость овоща составила 30–50 грн за килограмм. Это на 13% больше, чем неделю назад. Причиной стали сокращение поставок из тепличных хозяйств и неблагоприятная погода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

По словам экспертов, большинство тепличных комбинатов сейчас осуществляют зачистки в связи с подготовкой ко второму этапу севооборота. Из-за этого резко снизились объемы выборок. Дополнительно повлияло снижение темпов уборки урожая в открытом грунте, вызванное погодными факторами. В результате нынешние цены формируются в пределах 30-50 гривен за один килограмм (эквивалент $0,72-1,20/кг), что на 13% выше показателей предыдущей недели.

Несмотря на подорожание, текущая средняя стоимость ниже прошлогодней на 16%. Однако специалисты рынка предупреждают о возможных трудностях с реализацией, если подорожание будет продолжаться. Они отмечают, что любой дальнейший рост может негативно отразиться на темпах сбыта, поскольку спрос не всегда успевает за изменениями цен.

Аналитики подчеркивают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области только усугубляет общую нехватку и влияет на динамику стоимости.

К слову, в Днепропетровской области также дорожают товары.

В Центре общественного мониторинга и контроля отметили, что ключевыми факторами стали погода и ограниченное количество собранной сельскохозяйственной продукции в прошлом году. Именно это повлекло за собой существенный скачок цен на яблоки, которые почти утроились в стоимости.

Источник: УНН

