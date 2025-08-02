Подорожчання продуктів у Дніпрі у серпні відбувається на тлі перерахованих економічних та природних обставин.

Подорожчання продуктів у Дніпрі у серпні пов’язують із кліматичними впливами, зниженням торішнього врожаю та зростанням виробничих витрат, повідомляє Politeka.

У Центрі громадського моніторингу та контролю зазначили, що ключовими факторами стали погода та обмежена кількість зібраної сільськогосподарської продукції минулого року. Саме це спричинило суттєвий стрибок цін на яблука, які майже потроїлися у вартості.

Схожа ситуація спостерігається і на глобальному рівні. Наприклад, у 2024 році через аномальні кліматичні явища посуха в Іспанії підвищила вартість оливкової олії на 50%, спека в Індії — цибулі на 89%, а в Кореї капуста стала дорожчою на 70%.

Новий урожай, який з’явиться на ринках у серпні-вересні, може частково зменшити цінове навантаження. Очікується зниження вартості сезонної плодоовочевої продукції: картоплі, капусти, яблук. Через велику пропозицію дешевшають кавуни. Водночас м’ясо та молочні категорії, за прогнозами, залишаться без істотних змін до осені.

Натомість у сезон заготівель можливе невелике підвищення ціни на соняшникову олію — кілька гривень за літр, зумовлених попитом у серпні. Щодо хлібобулочних товарів — ситуація складніша. Частина посівів пшениці постраждала через весняні морози. Це може вплинути на витрати під час виробництва борошна.

Аналітики застерігають — не слід очікувати автоматичного зниження цін навіть у разі доброго врожаю. На остаточну вартість впливають електроенергія, паливо, логістичні витрати, зарплати. Саме ці чинники ускладнюють зниження роздрібної ціни на базові товари.

Подорожчання продуктів у Дніпрі з 1 серпня відбувається на тлі перерахованих економічних і природних обставин.

Джерело: Центр громадського моніторингу та контролю

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