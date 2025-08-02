Подорожание продуктов в Днепре в августе происходит на фоне перечисленных экономических и природных обстоятельств.

Подорожание продуктов в Днепре в августе связывают с климатическими влияниями, снижением урожая прошлого года и ростом производственных затрат, сообщает Politeka.

В Центре общественного мониторинга и контроля отметили, что ключевыми факторами стали погода и ограниченное количество собранной сельскохозяйственной продукции в прошлом году. Именно это повлекло за собой существенный скачок цен на яблоки, которые почти утроились в стоимости.

Похожая ситуация наблюдается и на глобальном уровне. К примеру, в 2024 году из-за аномальных климатических явлений засуха в Испании повысила стоимость оливкового масла на 50%, жара в Индии — лука на 89%, а в Корее капуста стала дороже на 70%.

Новый урожай, который появится на рынках в августе-сентябре, может частично снизить ценовую нагрузку. Ожидается снижение стоимости сезонной плодоовощной продукции: картофеля, капусты, яблок. Из-за большого предложения дешевеют арбузы. В то же время, мясо и молочные категории, по прогнозам, останутся без существенных изменений до осени.

В сезон заготовок возможно небольшое повышение цены на подсолнечное масло — несколько гривен за литр, обусловленных спросом в августе. Относительно хлебобулочных товаров ситуация сложнее. Часть посевов пшеницы пострадала из-за весенних морозов. Это может повлиять на затраты при производстве муки.

Аналитики предостерегают – не следует ожидать автоматического снижения цен даже в случае хорошего урожая. На окончательную стоимость влияют электроэнергия, топливо, логистические расходы, заработная плата. Именно эти факторы усложняют снижение розничной цены на базовые товары.

Подорожание продуктов в Днепре с 1 августа происходит на фоне перечисленных экономических и природных обстоятельств.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

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