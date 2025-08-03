Жителів просять заздалегідь врахувати Графік відключення світла в Черкаській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Графік відключення світла в Черкаській області на тиждень з 4 по 10 серпня передбачає низку адрес, де тимчасово не буде напруги, повідомляє Politeka.

Інформацію надає Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громaди.

У понеділок, 4 серпня, з 08:00 до 17:00 тимчасове припинення електропостачання очікується у місті Шпола по вулиці Добродійній. Зокрема, знеструмлення стосуватиметься приміщення КЗ «Шполянський академічний ліцей «Джерело».

Наступного дня, 5 числа, вівторок, з 08:00 до 17:00 буде відсутнє живлення у селі Кримки. Обмеження охоплять вулиці Кільцева, Центральна, Ковалівка та Шкільна. Знеструмленими залишаться також філія села Кримки КЗ «Центр культури та дозвілля», магазин «Продукти» й приміщення Кримківського старостату.

Середа, 6 числа, передбачає роботи у селі Лебедин. У період з 08:00 до 17:00 без електричної енергії залишаться об’єкти на вулицях: Гоголя, Лісна, В. Кравченка, О. Онищенка, а також останні будинки на Київській. Відключення торкнеться і магазину «Продукти», розташованого на Лісній.

У п’ятницю, 8 серпня, з 08:00 до 17:00 без напруги перебуватимуть мешканці Шполи по вулицях Кондратюка, Київській та Д. Черкаського. Також буде відключено електроенергію на локації арт-об’єкта «Серце України».

Жителів просять заздалегідь врахувати Графік відключення світла в Черкаській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

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