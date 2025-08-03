Жителей просят заранее учесть график отключения света в Черкасской области на неделю с 4 по 10 августа.

График отключения света в Черкасской области на неделю с 4 по 10 августа предусматривает ряд адресов, где на время не будет напряжения, сообщает Politeka.

Информацию предоставляет Шполянский городской совет объединенного территориального общества .

В понедельник, 4 августа, с 08:00 до 17:00 временное прекращение электроснабжения ожидается в городе Шпола по улице Благотворительной. В частности, обесточение будет касаться помещения КЗ «Шполянский академический лицей «Источник».

На следующий день, 5 числа, вторник, с 08:00 до 17:00 отсутствует питание в селе Крымки. Ограничения охватят улицы Кольцевая, Центральная, Ковалевка и Школьная. Обесточенными останутся также филиал села Крымки КЗ «Центр культуры и досуга», магазин «Продукты» и помещение Крымковского старостата.

Среда, 6 числа, предусматривает работу в селе Лебедин. В период с 08:00 до 17:00 без электроэнергии останутся объекты на улицах: Гоголя, Лесная, В. Кравченко, А. Онищенко, а также последние дома на Киевской. Отключение коснется и магазина «Продукты», расположенного на Лесной.

В пятницу, 8 августа, с 08:00 до 17:00 без напряжения будут находиться жители Шполы по улицам Кондратюка, Киевской и Д. Черкасского. Также будет отключена электроэнергия на локации арт-объекта «Сердце Украины».

Жителей просят заранее учесть график отключения света в Черкасской области на неделю с 4 по 10 августа.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкассах: жители бьют тревогу по поводу исчезновения базового товара.

Також Политека сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: какую поддержку оказывают пожилым людям.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области: самые актуальные предложения.