Обмеження руху в Полтавській області завдадуть клопоту для багатьох місцевих мешканців, проце це необхідні міри.

Обмеження руху в Полтавській області торкнуться і міських доріг, і міжміських магістралей, повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Полтавській області означають, що у Кременчуці водіям доведеться об’їжджати центральну частину, а далекобійникам варто підготуватися до зупинок уздовж основних трас.

Так, у Кременчуці з 4 по 24 серпня, на три тижні, повністю перекриють частину дороги на вулиці Покровській. Про це повідомили 31 липня під час засідання виконкому міської ради.

Зміни стосуватимуться ділянки від вулиці Театральної до Старшого Лейтенанта Кагала. Причина полягає у тому, що на цьому відрізку ремонтуватимуть каналізаційний колектор, який перебуває в аварійному стані. Роботи виконує «Кременчукводоканал».

Міський голова міста підняв питання про можливі труднощі в роботі ЦНАПу, що також розташований на Покровській. Проте, за попередніми оцінками, доступ до установи збережеться і для відвідувачів, і для працівників.

Тим часом обмеження руху в Полтавській області ввели і для великовагового транспорту. З 4 липня через підвищення температури до понад 28°C у регіоні діють заборони на проїзд вантажівок. Це зроблено для захисту асфальтового покриття, яке може не витримати спеки і почати деформуватися.

Під заборону потрапляють автомобілі фактичною масою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь більше 7 тонн. Заборона діє щодня з 10:00 до 22:00. Ці правила охоплюють важливі ділянки міжнародних автошляхів державного значення.

Зокрема, це траси М-03 Київ-Харків Довжанський і М-22 Полтава-Олександрія. У місцях дії даних правил вже встановлені відповідні дорожні знаки.

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