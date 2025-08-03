Ограничения движения в Полтавской области доставят хлопоты для многих местных жителей, это необходимые меры.

Ограничения движения в Полтавской области затронут и городские дороги, и междугородние магистрали, сообщает Politeka.

Ограничения движения в Полтавской области означают, что в Кременчуге водителям придется объезжать центральную часть, а дальнобойщикам следует подготовиться к остановкам вдоль основных трасс.

Так, в Кременчуге с 4 по 24 августа на три недели полностью перекроют часть дороги на улице Покровской. Об этом сообщили 31 июля во время заседания исполкома городского совета.

Изменения будут касаться участка от Театральной улицы до Старшего Лейтенанта Кагала. Причина состоит в том, что на этом отрезке будут ремонтироваться канализационный коллектор, который находится в аварийном состоянии. Работы выполняет «Кременчугводоканал».

Городской глава города поднял вопрос о возможных трудностях в работе ЦНАПа, также расположенном на Покровской. Однако, по предварительным оценкам, доступ к заведению сохранится и для посетителей, и для работников.

Между тем, ограничение движения в Полтавской области ввели и для тяжеловесного транспорта. С 4 июля из-за повышения температуры до 28°C в регионе действуют запреты на проезд грузовиков. Это сделано для защиты асфальтового покрытия, которое может не выдержать жары и начать деформироваться.

Под запрет попадают автомобили фактической массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн. Запрет действует ежедневно с 10:00 до 22:00. Эти правила охватывают важные участки международных дорог государственного значения.

В частности, это трассы М-03 Киев-Харьков Довжанский и М-22 Полтава-Александрия. В местах действия данных правил уже установлены соответствующие дорожные знаки.

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