Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вже б'є по сімешному бюджету багатьох місцевих мешканців.

Чергове підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стартувало летом 2025 року, повідомляє Politeka.

Мешканців Вознесенська на сторінці міськради в Instagram проінформували про зміну цін на водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області затвердили на підставі рішення виконкому міськради, яке ухвалили ще наприкінці травня. КП «Водопостачання м. Вознесенська» закликає жителів звернути увагу на оновлені розцінки та не забути вчасно передавати дані лічильників.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області передбачає зміни для кількох категорій споживачів. Населення тепер сплачуватиме 34 гривні 89 копійок за один кубометр централізованого водопостачання та 11 гривень 6 копійок за водовідведення.

Усі ціни вказано з урахуванням податку на додану вартість. Бюджетні організації та інші споживачі матимуть інші розцінки. Для них вартість одного кубометра водопостачання становить 41.69, а водовідведення обійдеться у 12.56.

Місцевим мешканцям нагадують, що варто вчасно подавати показники з лічильників. Це допоможе уникнути розбіжностей у нарахуваннях чи появи боргів. Надіслати показники можна зручними способами.

Для цього підійде як телефон, так і електронна пошта. У листі слід обов’язково вказати адресу проживання, особовий рахунок, прізвище користувача та цифри з лічильників. Контакти для передачі даних залишаються звичними. Можна зателефонувати за номером 3-22-62 або скористатися мобільним (050) 271-32-97.

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