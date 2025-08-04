Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области уже сказывается на семейном бюджете многих местных жителей.

Очередное повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области началось летом 2025 года, сообщает Politeka.

Жителей Вознесенска на странице горсовета в Instagram проинформировали об изменении цен на водоснабжение и водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области утвердили на основании решения исполкома горсовета, которое было принято еще в конце мая. КП «Водоснабжение г. Вознесенска» призывает жителей обратить внимание на обновленные расценки и не забыть своевременно передавать данные счетчиков.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области подразумевает изменения для нескольких категорий потребителей. Население теперь будет платить 34 гривны 89 копеек за кубометр централизованного водоснабжения и 11 гривен 6 копеек за водоотвод.

Все цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость. Бюджетные организации и другие потребители будут иметь другие расценки. Для них стоимость одного кубометра водоснабжения составляет 41,69, а водоотвод обойдется в 12,56.

Местным жителям напоминают, что следует своевременно подавать показатели по счетчикам. Это поможет избежать разногласий в начислениях или появлении долгов. Послать показатели можно удобными способами.

Для этого подойдёт как телефон, так и электронная почта. В письме обязательно укажите адрес проживания, лицевой счет, фамилию пользователя и цифры со счетчиков. Контакты для передачи данных остаются обычными. Можно позвонить по телефону 3-22-62 или воспользоваться мобильным (050) 271-32-97.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.