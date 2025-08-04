Очікується, що нова система оплати проїзду у Кропивницькому змінить підхід до користування транспортними послугами.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому переходить у стадію реалізації, повідомляє Politeka.

Впровадження електронного квитка затверджено рішенням виконавчого комітету, оприлюдненим на офіційному порталі міськради.

Документ передбачає кілька ключових етапів. Насамперед необхідно створити конкурсну комісію, що визначить оператора, відповідального за технологічну реалізацію нового механізму обліку розрахунків. Наступним кроком стане затвердження умов та самого складу цієї команди.

Після цього розпочнеться процедура пошуку компанії, яка візьме на себе технічне впровадження. Очікується, що електронний квиток забезпечить різні варіанти тарифів, які дозволять адаптуватися до потреб різних категорій жителів.

Запровадження змін означатиме, що користувачі обиратимуть з-поміж кількох пакетів. Серед них — пропозиції на тиждень, місяць або певну кількість поїздок. Спеціальні умови передбачені для учнів, студентів та осіб, які користуються пільгами. Їхні пакети міститимуть обмеження за добовою або місячною кількістю пересувань.

Відомо, що поповнення здійснюватиметься через термінали, сайт оператора або безпосередньо в офісі обслуговуючої компанії. Ідея полягає у тому, щоб кожен міг обрати зручний спосіб без черг і зайвих витрат часу.

Очікується, що нова система оплати проїзду у Кропивницькому змінить підхід до користування транспортними послугами.

До слова, у Кіровоградській області повідомлялося також про новий графік поїздів. Він діятиме 5 та 7 серпня. Саме в ці дні даний пасажирський склад не зможе курсувати на ділянці між Кропивницьким та Олійниковим. Тому його маршрут тимчасово змінять.

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