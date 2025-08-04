Ожидается, что новая система оплаты проезда в Кропивницком изменит подход к использованию транспортных услуг.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком переходит в стадию реализации, сообщает Politeka.

Внедрение электронного билета утверждено решением исполнительного комитета, обнародованным на официальном портале горсовета.

Документ предполагает несколько ключевых этапов. Прежде всего, необходимо создать конкурсную комиссию. Она определит оператора, ответственного за технологическую реализацию нового механизма учета расчетов. Следующим шагом станет утверждение условий и состава этой команды.

После этого начнется процедура поиска компании, которая примет на себя техническое внедрение. Ожидается, что электронный билет обеспечит разные варианты тарифов, которые позволят адаптироваться к потребностям разных категорий жителей.

Введение изменений будет означать, что пользователи будут выбирать из нескольких пакетов. Среди них предложения на неделю, месяц или определенное количество поездок. Специальные условия предусмотрены для учащихся, студентов и лиц, пользующихся льготами. Их пакеты будут содержать ограничения по суточному или месячному количеству передвижений.

Известно, что пополнение осуществляется через терминалы, сайт оператора или непосредственно в офисе обслуживающей компании. Идея состоит в том, чтобы каждый мог выбрать удобный способ без очередей и излишних затрат времени.

Ожидается, что новая система оплаты проезда в Кропивницком изменит подход к использованию транспортных услуг.

Кстати, в Кировоградской области сообщалось также о новом графике поездов. Он будет действовать 5 и 7 августа.

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