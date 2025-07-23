Новий графік поїздів у Кіровоградській області торкнеться пасажирів уже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Як це йдеться на сайті Одеської залізниці, через ремонтні роботи, які заплановані на залізничних коліях, впровадять новий графік поїздів у Кіровоградській області. Зміни торкнуться приміського пасажирського складу, що з'єднує Знам'янку з Колосівкою.

Новий графік поїздів у Кіровоградській області буде чинним 5 та 7 серпня. Саме в ці дні даний пасажирський склад не зможе курсувати на ділянці між Кропивницьким та Олійниковим. Тому його маршрут тимчасово змінять.

Так, № 6332 вирушить з Кропивницького об 11:14. До Знам’янки він прибуде об 11:38. А вже після обіду зворотній рейс №6333, розпочне рух зі Знам’янки о 14:00 і повернеться до Кропивницького о 15:22. Саме ці тимчасові рейси й замінять стандартне сполучення в період проведення ремонтів.

Щоб компенсувати відсутність сполучення на окремій ділянці, буде введено додатковий пасажирський склад. Його маршрут охоплює напрям Колосівка - Олійникове. Він має номер 6832. Це дозволить зберегти рух, поки проводяться технічні роботи на інших ділянках.

У звичайні дні, коли розклад не змінюється, один рейс проходить через Кропивницький, Новоукраїнку, Помічну, Олійникове, Південноукраїнськ, Вознесенськ і завершується в Колосівці. Таким чином він об'єднує одразу два регіона: наш та Миколаївщину.

В "Укрзалізниці" пасажирам радять бути уважними та перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію на офіційному сайті або безпосередньо на вокзалах.

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