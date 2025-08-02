Грошова допомога для ВПО у серпні на Сумщині доступна відповідно до загальнодержавних критеріїв.

Грошова допомога для ВПО в серпні у Сумській області надається через попередній запис у пункті збору даних, що працює в обласному центрі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний канал в Телеграмі.

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають на території регіону, можуть подати заявку на отримання фінансової підтримки від УВКБ ООН. Для цього необхідно зареєструватися в електронну чергу на особистий прийом, що проводиться за адресою: м. Суми, вул. Революції Гідності, 15.

Після завершення процедури запису представники пункту обов’язково зв’яжуться телефоном із заявником. У телефонному режимі буде повідомлено про точну дату та час візиту. Важливо дочекатися дзвінка та не приходити без попереднього погодження.

Пункт збору функціонує як частина більшої програми, яка спрямована на підтримку осіб, які постраждали внаслідок повномасштабної війни. Грошова допомога для ВПО з 1 серпня у Сумській області доступна відповідно до загальнодержавних критеріїв, детальні умови участі можна знайти за посиланням.

Для отримання додаткової інформації передбачена гаряча лінія УВКБ ООН. Звернення приймаються безкоштовно з усіх мобільних операторів.

УВКБ ООН закликає дотримуватись інструкцій та діяти виключно згідно з офіційно встановленою процедурою.

До слова, раніше також повідомлялося про надання безкоштовних продуктів в області. Стартувала нова хвиля підтримки для малозабезпечених родин. Департамент соціального захисту населення оголосив про початок видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області, які надійшли завдяки підтримці міжнародної благодійної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) та Фонду Говарда Дж. Баффета.

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