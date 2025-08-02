Денежная помощь для ВПЛ в августе в Сумской области доступна в соответствии с общегосударственными критериями.

Денежная помощь для ВПЛ в августе в Сумской области предоставляется через предварительную запись в пункте сбора данных, который работает в областном центре, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет официальный канал в Телеграмме .

Внутри перемещенные лица, находящиеся на территории региона, могут подать заявку на получение финансовой поддержки УВКБ ООН. Для этого необходимо зарегистрироваться в электронную очередь на личный прием, проводимый по адресу: г. Сумы, ул. Революции Достоинства, 15.

После завершения процедуры записи представители пункта обязательно свяжутся по телефону с заявителем. В телефонном режиме будет сообщено о точной дате и времени визита.

Пункт сбора функционирует как часть большей программы, направленной на поддержку лиц, пострадавших в результате полномасштабной войны. Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Сумской области доступна в соответствии с общегосударственными критериями, подробные условия участия можно найти по ссылке .

Для получения дополнительной информации предусмотрена горячая линия УВКБ ООН. Обращения принимаются бесплатно со всех мобильных операторов.

УВКБ ООН призывает следовать инструкциям и действовать исключительно согласно официально установленной процедуре.

Ранее также сообщалось о предоставлении бесплатных продуктов в области. Стартовала новая волна поддержки для малоимущих семей. Департамент социальной защиты населения объявил о начале выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области, которые поступили благодаря поддержке международной благотворительной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) и Фонда Говарда Дж. Баффета .

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