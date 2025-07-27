Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові вже оприлюднили, тож розповідаємо детальніше.

Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові пов’язаний з реконструкцією, повідомляє Politeka.

Як інформує місцева філія "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові діятиме у Слобідському районі. Він охопить кілька десятків вулиць, тож мешканцям варто заздалегідь підготуватися.

Згідно з оголошенням, графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Харкові передбачає тимчасові незручності, які почалися 21.07 і триватимуть до 1.08, тож не у всі дні в цей період доведеться обходитись без блакитного палива.

Обмеження стосуються таких вулиць: Аскольдівський в’їзд, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ай-Петринська, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13/57, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Байдарська, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 25Б, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 38.

Бельбецька, 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Віктора Гюґо, 1/25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 12. Киргизька, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38Б, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86/1, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124.

Роботи також торкнуться жителів вулиці Леонтовича, 1, 1К, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. На Міцкевича перекриття стосується будинків 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На Морозова газопостачання тимчасово припинять у будинках 37, 37А, 39, 41, 43А, 45, 47, 49, 51.

На Моцарта це стосуватиметься будинків 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/2, 49, 51, 53.

Також без блакитного палива залишаться мешканці Павла Чубинського, Пирятинської, Самаркандської, Селекційної, Скрипаївської, Сокальських, Тяньшаньської, Яружної, проспектів Байрона і Льва Ландау, провулків Імбирного, Кедрового, Самаркандського, Ялтинського, Яружного і проїзду Кедрового.

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