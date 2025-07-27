График отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове уже обнародовали, так что рассказываем подробнее.

График отключения газа в неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове связан с реконструкцией, сообщает Politeka.

Как информирует местный филиал "Газсетей", график отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове будет действовать в Слободском районе. Он охватит несколько десятков улиц, так что жителям стоит заранее подготовиться.

Согласно объявлению, график отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Харькове предусматривает временные неудобства, которые начались 21.07 и продлятся до 1.08, так что не во все дни в этот период придется обходиться без голубого топлива.

Ограничения касаются таких улиц: Аскольдовский въезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ай-Петринская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13/57, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22, 22, 22 29, 31. Байдарская, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 27Б, 26 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 38.

Бельбецкая, 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18. Виктора Гюго, 1/25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8Б,9, 10, 12. Киргизкая, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38Б, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86/1, 88, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124.

Работы также коснутся жителей улицы Леонтовича, 1, 1К, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. На Мицкевича перекрытие касается домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. На Морозово газоснабжение временно прекратят в домах 37, 37А, 39, 41, 43А, 45, 47, 49, 51.

На Моцарта это будет касаться домов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47/2, 49, 51, 53.

Также без голубого топлива останутся жители Павла Чубинского, Пирятинской, Самаркандской, Селекционной, Скрипаевской, Сокальских, Тяньшаньской, Яружной, проспектов Байрона и Льва Ландау, переулков Имбирного, Кедрового, Самаркандского, Ялтинского, Ялтинского, Яружного и Кедрового проезда.

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