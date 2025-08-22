Робота для пенсіонерів в Миколаєві передбачає стабільність, впевненість у завтрашньому дні та можливість залишатися активними в зрілому віці.

Сьогодні робота для пенсіонерів в Миколаєві охоплює широкий спектр професій, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік вакансій надає сайт work.ua.

Доступні професії від кухарів до водіїв і трактористів.

Зокрема, логістична компанія Openlogistik потребує водія з категорією C. Серед основних обов’язків — перевезення товарів містом, технічний контроль вантажного авто (10 тонн), своєчасна доставка відповідно до маршруту. Пропонується заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень, офіційне оформлення, дружня атмосфера в колективі.

Заклад громадського харчування в Корабельному районі запрошує кухаря-універсала з досвідом приготування домашніх страв. Основні вимоги: відповідальність, охайність, сумлінність. Робочий день повний, графік обговорюється під час особистої зустрічі. Потенційний працівник отримає до 20 000 грн щомісяця, а також стабільність і повагу з боку керівництва.

Комунальне підприємство «Пілот, ДЄЗ» відкрило вакансію тракториста. Пропонується заробіток 10 000–15 000 грн, п’ятиденний тиждень, повне забезпечення інструментами, соціальні гарантії. У завдання входить управління технікою, обслуговування, виявлення та усунення несправностей. Необхідні документи — профтехосвіта та чинне свідоцтво.

Робота для пенсіонерів в Миколаєві передбачає стабільність, впевненість у завтрашньому дні та можливість залишатися активними в зрілому віці.

Контакти роботодавців доступні у відкритому доступі для уточнення умов співпраці. Такі вакансії доводять: гідна робота доступна кожному, хто має бажання працювати.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни