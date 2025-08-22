Работа для пенсионеров в Николаеве подразумевает стабильность, уверенность в завтрашнем дне и возможность оставаться активными в зрелом возрасте.

Сегодня работа для пенсионеров в Николаеве включает широкий спектр профессий, сообщает Politeka.

Актуальный перечень вакансий предоставляет сайт work.ua.

Доступны профессии от поваров до водителей и трактористов.

В частности, логистическая компания Openlogistik нуждается в водителе с категорией C. Среди основных обязанностей — перевозка товаров по городу, технический контроль грузового авто (10 тонн), своевременная доставка в соответствии с маршрутом. Предлагается заработная плата от 20 до 25 тысяч гривен, официальное оформление, дружеская атмосфера в коллективе.

Заведение общественного питания в Корабельном районе приглашает повара-универсала с опытом приготовления домашних блюд. Основные требования: ответственность, чистоплотность, добросовестность. Рабочий день полон, график обсуждается во время личной встречи. Потенциальный работник получит до 20 000 грн. ежемесячно, а также стабильность и уважение со стороны руководства.

Коммунальное предприятие «Пилот, ДЕЗ» открыло вакансию тракториста . Предлагается заработок 10 000–15 000 грн, пятидневная неделя, полное обеспечение инструментами, социальные гарантии. В задачу входит управление техникой, обслуживание, обнаружение и устранение неисправностей. Необходимые документы – профтехобразование и действующее свидетельство.

Контакты работодателей доступны в открытом доступе для уточнения условий сотрудничества. Такие вакансии доказывают: достойная работа доступна каждому, кто хочет работать.

