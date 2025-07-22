Обмеження руху в Кіровоградській області вплине на пересування містом упродовж кількох днів, тому водіям радять заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням нових обставин, повідомляє Politeka.

Як інформують у міськраді, незручності пов’язані з тимчасовими роботами на тепломережах і водопроводі.

Обмеження руху в Кіровоградській області офіційно запроваджене з 21 липня і триватиме до 25 липня включно. Основна причина ускладнень на дорогах —полягає у проведенні аварійних ремонтів.

Комунальне підприємство «Теплоенергетик» з 09:00 22 липня почало роботи на вулиці Євгена Чикаленка, 3. Саме через це на ділянці від вулиці Шевченка до В’ячеслава Чорновола можливе часткове або повне перекриття смуги по непарному боці вулиці. Через це пересування транспорту на цій ділянці помітно ускладниться.

Зміни торкнулися і тролейбусного сполучення. Тролейбус під номером один у напрямку до зупинки Лісопаркова тимчасово курсуватиме за новим маршрутом.

Він проходитиме через проспект Промисловий, Університетську, Євгена Тельнова, Соборну, Велику Перспективну, Євгена Маланюка та Полтавську. У зворотному напрямку ніяких змін немає.

Водіїв просять уважно ставитися до ситуації, слідкувати за оновленнями і не ігнорувати попереджувальні знаки. Роботи мають на меті забезпечити стабільну роботу інфраструктури, тож доведеться набратися терпіння на кілька днів.

Крім того, обмеження руху в Кіровоградській області впровадили і на рівні регіону. Через спеку з 27 червня діють заборони на пересування для вантажного транспорту. Це стосується машин, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь більше семи тонн.

Якщо температура повітря перевищує 28 градусів, таким транспортним засобам заборонено їздити дорогами загального користування в денний час.

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