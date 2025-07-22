Местных жителей предупреждают о введении ограничений движения в Кировоградской области и рассказываем детали.

Ограничение движения в Кировоградской области повлияет на передвижение по городу несколько дней, поэтому водителям советуют заранее планировать свой маршрут с учетом новых обстоятельств, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, неудобства связаны с временными работами на теплосетях и водопроводе.

Ограничение движения в Кировоградской области официально введено с 21 июля и продлится до 25 июля включительно. Основная причина осложнений на дорогах состоит в проведении аварийных ремонтов.

Коммунальное предприятие «Теплоэнергетик» с 09:00 22 июля начало работы на улице Евгения Чикаленко, 3. Именно поэтому на участке от улицы Шевченко до Вячеслава Чорновила возможно частичное или полное перекрытие полосы по нечетной стороне улицы. Из-за этого передвижение транспорта на этом участке заметно усложнится.

Изменения коснулись и троллейбусного сообщения. Троллейбус под номером один по направлению к остановке Лесопаркова будет временно курсировать по новому маршруту.

Он будет проходить через проспект Промышленный, Университетский, Евгения Тельнова, Соборную, Большую Перспективную, Евгения Маланюка и Полтавскую. В обратном направлении никаких изменений нет.

Водителей просят внимательно относиться к ситуации, следить за обновлениями и не игнорировать знаки предупреждения. Работы должны обеспечить стабильную работу инфраструктуры, поэтому придется набраться терпения на несколько дней.

Кроме того, ограничение движения в Кировоградской области было введено и на уровне региона. Из-за жары с 27 июня действуют запреты на передвижение для грузового транспорта. Это касается машин, вес которых превышает 24 тонны, а погрузка на ось более семи тонн.

Если температура воздуха превышает 28 градусов, таким транспортным средствам запрещено ездить по дорогам общего пользования в дневное время.

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