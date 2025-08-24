Для тих, кого цікавить робота для пенсіонерів у Кривому Розі, зараз відкривається реальний шанс повернутись у професійне середовище або змінити напрям діяльності без стресу.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стала не просто доступною, а бажаною, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції надає сайт work.ua.

Кілька великих роботодавців активно залучають до команд кандидатів із досвідом, бажанням працювати та навичками відповідального ставлення.

Так, компанія DriveMe оголосила про відкриття позиції водія таксі на авто парку. Пропонується заробіток до 1500 гривень щодня, повна або часткова зайнятість, сучасні машини на газу, щоденні виплати. Для старту потрібно мати посвідчення водія категорії B та смартфон. Автопарк працює легально, із ліцензією, обслуговування та ремонт — за кошти компанії. Особливу перевагу отримують переселенці та пенсіонери.

Мережа побутової техніки Фокстрот пропонує посаду вантажника. Робочі обов’язки — переміщення техніки, пакування, перевірка товару. Підтримка колективу, висока оплата — понад 21 500 грн, зручний графік. Ідеально підійде кандидатам, які шукають стабільність і чіткий розподіл завдань.

Фахівець із клінінгу — ще один напрямок, який пропонує ТОВ «Експерт Клін». Працевлаштування офіційне, робочі зміни гнучкі — 2/2 або 3/3. Зарплата — від 18 до 22 тис. грн, можливість кар’єрного росту з першого місяця. Потрібна організованість, відповідальність, мобільність. Перевага — досвід, проте компанія навчає новачків і створює комфортні умови.

