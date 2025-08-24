Для тех, кого интересует работа для пенсионеров в Кривом Роге, сейчас открывается реальный шанс вернуться в профессиональную среду или изменить направление деятельности без стресса.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге стала не просто доступной, а желанной, сообщает Politeka.

Актуальные предложения предоставляет сайт work.ua.

Несколько крупных работодателей активно вовлекают в команды кандидатов с опытом, желанием работать и навыками ответственного отношения.

Так, компания DriveMe объявила об открытии позиции водителя такси на авто парке . Предлагается заработок до 1500 гривен в день, полная или частичная занятость, современные машины на газ, ежедневные выплаты. Для старта нужно иметь водительские удостоверения категории B и смартфон. Автопарк работает легально, с лицензией, обслуживание и ремонт – за средства компании. Особое преимущество получают переселенцы и пенсионеры.

Сеть бытовой техники Фокстрот предлагает должность грузчика . Рабочие обязанности – перемещение техники, упаковка, проверка товара. Поддержка коллектива, высокая оплата – более 21 500 грн, удобный график. Идеально подойдет кандидатам, которые ищут стабильность и четкое распределение задач.

Специалист по клинингу – еще одно направление, которое предлагает ООО «Эксперт Клин» . Трудоустройство официальное, рабочие смены гибкие - 2/2 или 3/3. Зарплата – от 18 до 22 тыс. грн, возможность карьерного роста с первого месяца. Нужна организованность, ответственность, мобильность. Преимущество – опыт, однако компания обучает новичков и создает комфортные условия.

