У Кіровоградській області продовжують надавати безкоштовне житло для переселенців, тож розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовне житло для переселенців в Кіровоградській області стає справжнім рятівним колом для тих, хто опинився без даху над головою, повідомляє Politeka.

Як інформують в прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України, програма допомоги охоплює як державні, так і приватні ініціативи.

Безкоштовне житло для переселенців в Кіровоградській області надають як місцева влада, так і окремі громадяни. Ці ініціативи допомагають тим, хто змушений був покинути рідні домівки через бойові дії, знайти тимчасовий прихисток у безпечніших регіонах.

На платформі «Там, де вас чекають» можна побачити кількість доступних місць у регіонах, дізнатися актуальні телефони для консультацій і знайти конкретні варіанти прихистку.

Якщо ж ідеться про пошук приміщення від приватних осіб, держава створила сервіс «Прихисток». Там усе доволі просто. Потрібно зайти на сайт, вказати кількість осіб, обрати потрібний регіон і знайомитися з оголошеннями. Після цього можна напряму зв’язатися з власниками нерухомості.

Волонтери також підключилися до цієї справи. Сервіс «Допомагай» працює за схожим принципом. Його основна мета полягає у тому, щоб максимально швидко поєднати тих, хто потребує допомоги, з тими, хто готовий її надати.

Що стосується державної допомоги, то безкоштовне житло для переселенців в Кіровоградській області можна отримати також від місцевої влади. Обласні адміністрації та органи місцевого самоврядування надають домівки у місцях компактного поселення.

Це можуть бути гуртожитки, колишні дитсадки або інші приміщення, які пристосовані для тимчасового проживання. Щоб отримати такий дах над головою, ВПО мають повідомити про своє бажання відповідальним особам. Це можна зробити під час евакуації або вже після прибуття у безпечне місце.

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