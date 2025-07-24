В Кировоградской области продолжают предоставлять бесплатное жилье для переселенцев, так что рассказываем об этом подробнее.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области становится настоящим спасительным кругом для тех, кто оказался без крова, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины, программа помощи включает как государственные, так и частные инициативы.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляют как местные власти, так и отдельные граждане. Эти инициативы помогают тем, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий, найти временное убежище в более безопасных регионах.

На платформе «Там, де вас чекають» можно увидеть количество доступных мест в регионах, узнать актуальные телефоны для консультаций и найти конкретные варианты убежища.

Если же речь идет о поиске помещения от частных лиц, государство создало сервис «Прихисток». Там все достаточно просто. Следует зайти на сайт, указать количество человек, выбрать нужный регион и знакомиться с объявлениями. После этого можно напрямую связаться с владельцами недвижимости.

Волонтеры также подключились к этому делу. Сервис «Допомагай» работает по схожему принципу. Его основная цель состоит в том, чтобы максимально быстро соединить нуждающихся в помощи с теми, кто готов ее оказать.

Что касается государственной помощи, то бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно получить также от местных властей. Областные администрации и органы местного самоуправления предоставляют дома в местах компактного поселения.

Это могут быть общежития, бывшие детсады или другие помещения, приспособленные для временного проживания. Чтобы получить такую крышу над головой, ВПЛ должны сообщить о своем желании ответственным лицам. Это можно сделать во время эвакуации или уже по прибытии в безопасное место.

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