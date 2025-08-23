У 2025 році тим, хто був змушений втікати від бойових дій, продовжують надавати грошову допомогу для ВПО в Києві

Грошова допомога для ВПО в Києві залишається доступною для тих, хто відповідає встановленим критеріям, а також для родин з низькими доходами запрацює нова базова соціальна виплата, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО в Києві продовжується автоматично, якщо ви вже отримували її раніше. Жодних додаткових заяв не потрібно було подавати. З березня 2025 року відбулося перепризначення виплат на наступні пів року для всіх, хто підпадає під умови.

Суми залишаються незмінними: 2000 гривень для дорослого і 3000 для дитини чи людини з інвалідністю. Кошти надходять щомісячно.

Однак, є випадки, коли ви можете втратити грошову допомогу для ВПО в Києві. Протягом усього часу, поки ви отримуєте кошти, буде проводитися перевірка. Якщо виявиться, що людина понад місяць перебуває за межами країни без поважної причини, купила житло чи авто, має великі заощадження або суттєво зросли доходи, то підтримку можуть припинити.

До слова, ті, хто звертається вперше, можуть скористатися мобільним застосунком Дія. Через нього можна і подати заявку на підтримку, і оформити довідку внутрішньо переміщеної особи.

А от якщо ви вже отримували гроші, але в якийсь момент вони перестали надходити, то варто звернутися до управління соціального захисту або до ЦНАПу. Іноді достатньо просто оновити інформацію чи донести кілька документів.

Водночас з липня запустили ще одну ініціативу для малозабезпечених родин. Це базова соціальна підтримка, яку можуть оформити ті сім’ї, що вже отримують гроші від держави на дітей або є багатодітними.

Джерело: nv.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.