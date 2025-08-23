В 2025 году тем, кто был вынужден убегать от боевых действий, продолжают оказывать денежную помощь для ВПЛ в Киеве

Денежная помощь для ВПЛ в Киеве остается доступной тем, кто отвечает установленным критериям, а также для семей с низкими доходами заработает новая базовая социальная выплата, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Киеве продолжается автоматически, если вы уже получали ее раньше. Никаких дополнительных заявлений не нужно было подавать. С марта 2025 г. произошло переназначение выплат на следующие полгода для всех, кто подпадает под условия.

Суммы остаются прежними: 2000 гривен для взрослого и 3000 для ребенка или человека с инвалидностью. Средства поступают ежемесячно.

Однако есть случаи, когда вы можете потерять денежную помощь для ВПЛ в Киеве. В течение всего времени, пока вы получаете средства, будет проводиться проверка. Если окажется, что человек больше месяца находится за пределами страны без уважительной причины, купил жилье или авто, имеет большие сбережения или существенно выросли доходы, то поддержку могут прекратить.

К слову, те, кто обращается впервые, могут воспользоваться мобильным приложением Дія. Через него можно и подать заявку в поддержку, и оформить справку внутри перемещенного лица.

А вот если вы уже получали деньги, но в какой-то момент они перестали поступать, то следует обратиться в управление социальной защиты или в ЦНАП. Иногда достаточно просто обновить информацию или донести несколько документов.

В то же время, с июля запустили еще одну инициативу для малообеспеченных семей. Это базовая социальная поддержка, которую могут оформить те семьи, которые уже получают деньги от государства на детей или многодетны.

