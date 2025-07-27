Дефіцит продуктів у Черкасах стає дедалі відчутнішим, повідомляє Politeka.

За інформацією Hromadske, особливо відчутний він на тлі стрімкого зростання вартості фруктів.

Звичні для споживачів яблука вже обігнали банани за ціною, досягнувши 85,20 гривні за кілограм. Для порівняння: рік тому середній показник становив 28,11 гривні.

Про це свідчать дослідження фахівців аграрної галузі. Причиною такої динаміки стало майже повне зникнення вітчизняної продукції з українських ринків. За словами Олександра Хорєва з проєкту EastFruit Weekly Ukraine, нині більшість яблук — імпортовані, переважно з Польщі.

Крім нестачі локального врожаю, аналітики вказують і на системні проблеми — насамперед старіння садів та зменшення нових посадок. Аграрний експерт Іван Томич зазначає, що через тривалий занепад садівництва країна опинилася в ситуації, коли базовий фрукт став елементом розкоші.

Цікаво, що орієнтиром для оцінки яблук відтепер слугує вартість бананів — альтернативи, яка ще нещодавно вважалася дорожчою. Зараз їх продають по 74,15 гривні за кілограм, тоді як рік тому вони коштували 64,03 гривні.

У багатьох регіонах, включно з Черкасами, дефіцит продуктів змушує споживачів змінювати харчові звички. Якщо тенденція не зміниться, яблука остаточно втратять статус повсякденного продукту та залишаться доступними лише для обмеженого кола покупців.

Джерело: Hromadske

До слова, дорожчає в місті і хліб. За оцінками експертів, вже найближчим часом вартість однієї буханки житнього хліба сягне 40–50 грн, що стане рекордом для вітчизняного ринку. Причина — майже повна відмова аграріїв від вирощування цієї культури через її економічну невигідність.

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