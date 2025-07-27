Дефицит продуктов в Черкассах становится все более ощутимым, сообщает Politeka.

По информации Hromadske, особенно ощутим он на фоне стремительного роста стоимости фруктов.

Привычные для потребителей яблоки уже обогнали бананы по цене, достигнув 85,20 гривны за килограмм. Для сравнения: год назад средний показатель составил 28,11 грн.

Об этом свидетельствуют исследования специалистов аграрной отрасли. Причиной такой динамики послужило почти полное исчезновение отечественной продукции с украинских рынков. По словам Александра Хорева из проекта EastFruit Weekly Ukraine, в настоящее время большинство яблок импортированы, преимущественно из Польши.

Кроме нехватки локального урожая, аналитики указывают и на системные проблемы — прежде всего, старение садов и уменьшение новых посадок. Аграрный эксперт Иван Томич отмечает, что из-за длительного упадка садоводства страна оказалась в ситуации, когда базовый фрукт стал элементом роскоши.

Интересно, что ориентиром для оценки яблок теперь служит стоимость бананов — альтернативы, которая еще недавно считалась дороже. Сейчас их продают по 74,15 гривны за килограмм, в то время как год назад они стоили 64,03 гривны.

Во многих регионах, включая Черкассы, дефицит продуктов заставляет потребителей изменять пищевые привычки. Если тенденция не изменится, яблоки окончательно лишатся статуса повседневного продукта и останутся доступными только для ограниченного круга покупателей.

Источник: Hromadske

К слову, дорожает в городе и хлеб. По оценкам экспертов, уже в ближайшее время стоимость одной буханки ржаного хлеба достигнет 40–50 грн, что станет рекордом для отечественного рынка. Причина — почти полный отказ аграриев от выращивания этой культуры из-за ее экономической невыгодности.

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