Особливо це може відчути внутрішній ринок, де вже фіксується дефіцит продуктів у Миколаєві.

Внаслідок дефіциту продуктів у Миколаєві та зростання попиту на молочну продукцію в Європі, в Україні прогнозують подорожчання молока-сировини, повідомляє Politeka.

За інформацією профільних аналітиків, ключовими факторами цього процесу є активне відновлення експорту українських товарів до ЄС і зменшення обсягів сировини на внутрішньому ринку.

Асоціація виробників повідомляє: після надання Україні додаткових експортних квот, постачання молочної продукції за кордон значно активізувалося. Це спровокувало нестачу молока-сировини в країні. Переробні підприємства, стикаючись із дефіцитом, змушені переглядати канали закупівлі, шукаючи вигідніші варіанти.

Паралельно з експортною активністю зростають ціни на вершкове масло, що впливає на загальну вартість молочної продукції. Аналітики прогнозують: у другій половині липня та серпні закупівельні тарифи можуть змінитися в бік підвищення. Також зазначається, що стабільна тенденція до зростання обумовлена біржовим попитом на молочні товари.

Цінова динаміка вже помітна в українських супермаркетах. За даними на 14 липня, популярна марка «Яготинське 2,6%» (900 мл) в середньому коштує 59,39 грн — майже на 5 гривень більше, ніж у червні. У Megamarket ціна сягає 64,5 грн, в Auchan — 56,3, Metro — 58,76, а в Novus — 57,99. «Простонаше 1%» (900 мл) має середню вартість 53,56 гривні: у Metro — 49,82, Megamarket — 57,3.

Фахівці наголошують, що поки підвищення стосується лише окремих позицій, однак у найближчі тижні можливе розширення переліку дорожчих товарів. Особливо це може відчути внутрішній ринок, де вже фіксується дефіцит продуктів у Миколаєві.

