Особенно это может ощутить внутренний рынок, где фиксируется дефицит продуктов в Николаеве.

В результате дефицита продуктов в Николаеве и роста спроса на молочную продукцию в Европе, в Украине прогнозируют подорожание молока-сырья, сообщает Politeka.

По информации профильных аналитиков, ключевыми факторами этого процесса является активное возобновление экспорта украинских товаров в ЕС и уменьшение объемов сырья на внутреннем рынке.

Ассоциация производителей сообщает: после предоставления Украине дополнительных экспортных квот поставки молочной продукции за границу значительно активизировались. Это спровоцировало нехватку молока-сырья в стране. Перерабатывающие предприятия, сталкиваясь с дефицитом, вынуждены пересматривать каналы закупки в поисках более выгодных вариантов.

Параллельно с экспортной активностью растут цены на сливочное масло, что влияет на общую стоимость молочной продукции. Аналитики прогнозируют: во второй половине июля и августовские закупочные тарифы могут измениться в сторону повышения.

Ценовая динамика уже заметна в украинских супермаркетах. По данным на 14 июля, популярная марка «Яготинское 2,6%» (900 мл) в среднем стоит 59,39 грн – почти на 5 гривен больше, чем в июне. В Megamarket цена достигает 64,5 грн, в Auchan – 56,3, Metro – 58,76, а в Novus – 57,99. «Простонаше 1%» (900 мл) имеет среднюю стоимость 53,56 гривны: у Metro – 49,82, Megamarket – 57,3.

Специалисты отмечают, что пока повышение касается только отдельных позиций, однако в ближайшие недели возможно расширение перечня более дорогих товаров. Особенно это может ощутить внутренний рынок, где уже фиксируется дефицит продуктов в Николаеве.

Источник: AgroReview

