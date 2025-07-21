Денежная помощь в Николаевской области может составить 400, 700 или 1000 долларов США.

Денежная помощь в Николаевской области предоставляется в Шевченковском сообществе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в телеграмм-канале Щедрик Инфо.

В селах Шевченковской общины Николаевщины начата регистрация на получение денежной поддержки. Инициатором выступила благотворительная организация "Щедрик" с участием партнеров из международной организации ZOA. Денежная помощь в Николаевской области может составить 400, 700 или 1000 долларов США в эквиваленте в зависимости от ситуации конкретного домохозяйства.

Прием заявок уже стартовал в населенных пунктах: Зеленая Роща, Полигон, Шевченково, Центральное, Котлярово. Участниками инициативы могут стать семьи, которые соответствуют, по меньшей мере, двум из приведенных критериев.

Среди них — наличие статуса ВПЛ с начала 2024 года, инвалидность, тяжелые болезни или потребность в дорогостоящем лечении, одинокие пожилые люди, многодетные семьи, матери или родители, воспитывающие детей без поддержки, домохозяйства женщин, ведущих быт самостоятельно, а также те, кто понес потери в сельском хозяйстве.

Для распространения информации о регистрации организаторы используют местные источники – постеры в учебных заведениях, магазинах и клубах, а также объявления через органы самоуправления. Граждане могут уточнить детали у представителей команды во время личного приезда в деревни или позвонить по телефону на бесплатную горячую линию 0800 337 845.

Регистрация уже открыта, а возможность использовать поддержку станет значительной помощью для людей, пострадавших от военных обстоятельств или находящихся в сложных жизненных условиях.

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