Грошова допомога у Миколаївській області може скласти 400, 700 або 1000 доларів США.

Грошова допомога у Миколаївській області надається в Шевченківській громаді, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в телеграм-каналі Щедрик Інфо.

У селах Шевченківської громади Миколаївщини розпочато реєстрацію на отримання грошової підтримки. Ініціатором виступила благодійна організація «Щедрик» за участі партнерів з міжнародної організації ZOA. Грошова допомога у Миколаївській області може скласти 400, 700 або 1000 доларів США в еквіваленті, залежно від ситуації конкретного домогосподарства.

Прийом заявок вже стартував у населених пунктах: Зелений Гай, Полігон, Шевченкове, Центральне, Котляреве. Учасниками ініціативи можуть стати родини, які відповідають щонайменше двом із наведених критеріїв.

Серед них — наявність статусу ВПО з початку 2024 року, інвалідність, тяжкі хвороби або потреба у дорогому лікуванні, самотні особи похилого віку, багатодітні сім’ї, матері чи батьки, які виховують дітей без підтримки, домогосподарства жінок, що ведуть побут самостійно, а також ті, хто зазнав втрат у сільському господарстві.

Для поширення інформації про реєстрацію організатори використовують місцеві джерела — постери в навчальних закладах, магазинах і клубах, а також оголошення через органи самоврядування. Громадяни можуть уточнити деталі у представників команди під час особистого приїзду до сіл або зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0800 337 845.

Реєстрація вже відкрита, а можливість скористатися підтримкою стане значною допомогою для людей, які постраждали від воєнних обставин чи перебувають у складних життєвих умовах.

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