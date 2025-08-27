Дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах можна подолати лише завдяки системному підходу.

Дефіцит продуктів у Харкові вкотре актуалізував загальноукраїнське питання щодо того, чи зможе держава забезпечити громадян овочами в умовах економічної нестабільності та зміни клімату, повідомляє Politeka.

Про це розповів заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Навесні традиційно зростає вартість базових продуктів, однак цього року борщовий набір перетворився на справжню розкіш. Найпростіші овочі — морква, буряк, картопля — вже не кожному по кишені.

Одна з причин — падіння врожайності через відсутність сталого зрошення. Аграрії на півдні, зокрема в Одеській області, змушені скорочувати площі під вибагливими культурами. Замість овочів перевагу отримують рослини, менш залежні від вологи. За словами заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського, нині ситуацію рятують ділянки з поливом — саме там висаджуються овочеві культури, що дає надію на відновлення балансу в перспективі.

Ще одна ключова проблема — критична нестача овочесховищ. За оцінками експертів, до 80% продукції втрачається через неможливість зберігання. Значна частина врожаю просто гниє, а ринки реагують на дефіцит підвищенням цін. Уряд анонсував державну підтримку для будівництва сучасних сховищ. Це має стабілізувати ситуацію, адже фермери зможуть зберігати продукцію та продавати її поступово, без стрибків цін.

Дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах можна подолати лише завдяки системному підходу — розвитку інфраструктури, підтримці виробників і державному регулюванню.

