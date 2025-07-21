Є низка ситуацій, за яких субсидія для пенсіонерів у Харківській області може бути припинена.

Правила отримання субсидії для пенсіонерів у Харківській області стали більш жорсткими, навіть якщо допомогу вже призначено, її можуть скасувати, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали в ПФУ.

У Пенсійному фонді України наголошують: збереження права на допомогу напряму залежить від дотримання вимог чинного законодавства та відповідального ставлення громадян до оформлення й подальшого користування державною підтримкою.

Є низка ситуацій, за яких субсидія для пенсіонерів у Харківській області може бути припинена:

Припинення надання комунальних послуг у будинку або квартирі.

у будинку або квартирі. Наявність боргів за комуналку , особливо якщо не виконується договір про реструктуризацію заборгованості.

, особливо якщо не виконується договір про реструктуризацію заборгованості. Подання недостовірних відомостей у заяві чи декларації, які вплинули на прийняття рішення про призначення субсидії або визначення її розміру.

у заяві чи декларації, які вплинули на прийняття рішення про призначення субсидії або визначення її розміру. Зміна місця проживання або смерть одержувача субсидії , якщо ця особа проживала сама.

, якщо ця особа проживала сама. Комунальні платежі оплачуються іншими особами чи організаціями, наприклад, органами місцевої влади, благодійниками чи родичами.

Отримувачі субсидії для пенсіонерів у Харківській області зобов’язані у 30-денний термін повідомити про будь-які суттєві зміни у складі домогосподарства чи умовах проживання. До таких належать:

Зміна кількості зареєстрованих осіб чи членів сім’ї, що проживають у житлі.

чи членів сім’ї, що проживають у житлі. Зміна соціального статусу когось із членів родини (наприклад, вихід на пенсію, працевлаштування, інвалідність).

когось із членів родини (наприклад, вихід на пенсію, працевлаштування, інвалідність). З’явилися нові житлово-комунальні послуги , які не враховувалися раніше.

, які не враховувалися раніше. Зміна постачальника послуг чи укладення нового договору з управителем будинку.

У Пенсійному фонді нагадують: контроль за правильністю призначення та виплат субсидій значно посилився. Будь-яка невідповідність між фактичним станом справ і даними в документах може призвести до автоматичного припинення державної допомоги.

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Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.