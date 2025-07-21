Правила получения субсидии для пенсионеров в Харьковской области ужесточились, даже если помощь уже назначена, ее могут отменить, сообщает Politeka.net.
Об этом напомнили в ПФУ.
В Пенсионном фонде Украины отмечают: сохранение права на помощь напрямую зависит от соблюдения требований действующего законодательства и ответственного отношения граждан к оформлению и дальнейшему пользованию государственной поддержкой.
Есть ряд ситуаций, при которых субсидия для пенсионеров в Харьковской области может быть прекращена:
- Прекращение предоставления коммунальных услуг в доме или квартире.
- Наличие долгов за коммуналку, особенно если не выполняется договор о реструктуризации задолженности.
- Представление недостоверных сведений в заявлении или декларации, повлиявших на принятие решения о назначении субсидии или определении ее размера.
- Смена места жительства или смерть получателя субсидии, если это лицо проживало само.
- Коммунальные платежи оплачиваются другими лицами или организациями, например органами местной власти, благотворителями или родственниками.
Получатели субсидии для пенсионеров в Харьковской области обязаны в 30-дневный срок сообщить о любых существенных изменениях в составе домохозяйства или условиях проживания. К таким относятся:
- Смена количества зарегистрированных лиц или членов семьи, проживающих в жилье.
- Изменение социального статуса одного из членов семьи (например, выход на пенсию, трудоустройство, инвалидность).
- Появились новые жилищно-коммунальные услуги, которые не учитывались раньше.
- Смена поставщика услуг или заключение нового договора с управляющим домом.
В Пенсионном фонде напоминают: контроль над правильностью назначения и выплат значительно усилился. Любое несоответствие между фактическим положением дел и данными в документах может привести к автоматическому прекращению государственной помощи.
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