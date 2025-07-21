Есть ряд ситуаций, при которых субсидия для пенсионеров в Харьковской области может быть прекращена.

Правила получения субсидии для пенсионеров в Харьковской области ужесточились, даже если помощь уже назначена, ее могут отменить, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины отмечают: сохранение права на помощь напрямую зависит от соблюдения требований действующего законодательства и ответственного отношения граждан к оформлению и дальнейшему пользованию государственной поддержкой.

Есть ряд ситуаций, при которых субсидия для пенсионеров в Харьковской области может быть прекращена:

Прекращение предоставления коммунальных услуг в доме или квартире.

в доме или квартире. Наличие долгов за коммуналку , особенно если не выполняется договор о реструктуризации задолженности.

, особенно если не выполняется договор о реструктуризации задолженности. Представление недостоверных сведений в заявлении или декларации, повлиявших на принятие решения о назначении субсидии или определении ее размера.

в заявлении или декларации, повлиявших на принятие решения о назначении субсидии или определении ее размера. Смена места жительства или смерть получателя субсидии , если это лицо проживало само.

, если это лицо проживало само. Коммунальные платежи оплачиваются другими лицами или организациями, например органами местной власти, благотворителями или родственниками.

Получатели субсидии для пенсионеров в Харьковской области обязаны в 30-дневный срок сообщить о любых существенных изменениях в составе домохозяйства или условиях проживания. К таким относятся:

Смена количества зарегистрированных лиц или членов семьи, проживающих в жилье.

или членов семьи, проживающих в жилье. Изменение социального статуса одного из членов семьи (например, выход на пенсию, трудоустройство, инвалидность).

одного из членов семьи (например, выход на пенсию, трудоустройство, инвалидность). Появились новые жилищно-коммунальные услуги , которые не учитывались раньше.

, которые не учитывались раньше. Смена поставщика услуг или заключение нового договора с управляющим домом.

В Пенсионном фонде напоминают: контроль над правильностью назначения и выплат значительно усилился. Любое несоответствие между фактическим положением дел и данными в документах может привести к автоматическому прекращению государственной помощи.

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Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи.