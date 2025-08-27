Дефицит продуктов в Харькове и других регионах можно преодолеть только благодаря системному подходу.

Дефицит продуктов в Харькове в очередной раз актуализировал общеукраинский вопрос относительно того, сможет ли государство обеспечить граждан овощами в условиях экономической нестабильности и изменения климата, сообщает Politeka.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Весной традиционно растет стоимость базовых продуктов, однако в этом году борщовый набор превратился в настоящую роскошь. Самые простые овощи – морковь, свекла, картофель – уже не каждому по карману.

Одна из причин – падение урожайности из-за отсутствия устойчивого орошения. Аграрии на юге, в частности в Одесской области, вынуждены сокращать площади под привередливыми культурами. Вместо овощей предпочтение получают растения, менее зависимые от влаги. По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, сейчас ситуацию спасают участки с поливом — именно там высаживаются овощные культуры, которые дают надежду на возобновление баланса в перспективе.

Еще одна ключевая проблема — критическая нехватка овощехранилищ. По оценкам экспертов, до 80% продукции теряется из-за невозможности хранения. Значительная часть урожая попросту гниет, а рынки реагируют на дефицит повышением цен. Правительство анонсировало государственную поддержку для строительства современных хранилищ. Это должно стабилизировать ситуацию, ведь фермеры смогут хранить продукцию и продавать ее постепенно, без скачков цен.

Дефицит продуктов в Харькове и других регионах можно преодолеть только благодаря системному подходу – развитию инфраструктуры, поддержке производителей и государственному регулированию.

Источник: novyny.live

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Деньги по уходу за пенсионером в Харькове: кто из украинцев может получить выплаты, важные нюансы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Харькове: украинцам предусмотрены выплаты, названа сумма.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи.