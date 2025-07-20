Місцеві мешканці будуть змушені терпіти незручності через графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Миколаївській області.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Миколаївській області передбачає, що подача гарячого постачання не відновиться щонайменше до кінця місяця, повідомляє Politeka.

Жителі Южноукраїнська вже понад місяць залишаються без гарячого душу, і ситуація поки що не обіцяє швидкого вирішення.

Графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Миколаївській області передбачає тривалі незручності для жителів Юрноукраїнська. Обмеження водопостачання відбулося там ще 11 червня.

Темпи ремонту залишають бажати кращого. На засіданні виконавчого комітету 18 червня начальник служби експлуатації інженерних мереж Володимир Протас заявив, що постачання відновиться не раніше початку липня.

Пізніше, 19 червня, на офіційному сайті КП ТВКГ з'явилося більш повідомлення, що гаряче водопостачання у Южноукраїнську не відновиться до 31.07.2025.

Таким чином, графік відключення води на тиждень з 21 до 27 липня в Миколаївській області підтверджує, що на цей період місцеві будуть змушені терпіти незручності в побуті.

Серед причин затримки ремонтів на підприємстві відкрито говорять про кадровий дефіцит. Замість семи повноцінних бригад наразі є лише 10 фахівців. З них троє - зварювальники, двоє - електрики, ще двоє - різьбарі.

А от спеціалістів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики немає взагалі. Усе це суттєво впливає на темпи виконання робіт. Через це комунальники фізично не встигають виконати обсяг завдань у заплановані строки.

Окрім цього, міська влада обговорює питання підготовки до нового опалювального сезону. Йдеться, зокрема, про Костянтинівку, де поки що жодних звходів по підготовці не розпочато. Фахівці зможуть перейти до планування лише після завершення поточних ремонтів у Южноукраїнську.

Джерело: Южка news.city.

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