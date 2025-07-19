Робота для пенсіонерів у Львові сьогодні є реальною можливістю підтримувати активність, соціальні зв’язки та гідний рівень життя.

Робота для пенсіонерів у Львові представлена широким спектром вакансій у різних сферах, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції можна знайти на сайті work.ua.

Місцеві компанії активно залучають досвідчених фахівців поважного віку, пропонуючи стабільність, комфорт та лояльні умови праці.

Підприємство "Матвійків Р.В." шукає комплектувальника товарів і вантажника. Вимоги прості: фізична витривалість, організованість, відповідальність, відсутність шкідливих звичок. Основні обов’язки — розвантаження, складування, підтримання чистоти. Робота передбачає використання рокли, графік — з понеділка по п’ятницю, а також кілька субот на місяць. Заробіток може сягати 33 тисяч гривень. Працевлаштування офіційне, передбачено навчання, перспективи зростання.

ТОВ «Алмет» запрошує логіста. Компанія займається металопродукцією, і від кандидатів очікується досвід, грамотна комунікація, чесність та стресостійкість. Обов’язки — пошук транспорту, ведення контактів, оформлення документації, супровід доставки. Гідна винагорода: до 45 тисяч гривень на місяць, дружня команда, нормований графік і комфортний офіс.

Автомайстерня ФОП Штельмах пропонує вакансію помічника автомаляра. Завдання — розбирання, підготовка до фарбування, полірування. Важливі вміння працювати в команді та дотримуватись порядку. Зарплата залежить від обсягу виконаних завдань, може сягати 50 тисяч гривень. Є постійна зайнятість, прозора система оплати.

Робота для пенсіонерів у Львові сьогодні — це реальні можливості підтримувати активність, соціальні зв’язки та гідний рівень життя. Роботодавці дедалі частіше відкриті до співпраці з досвідченими спеціалістами, незалежно від віку.

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