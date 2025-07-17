Обмеження руху у Львові продовжують діяти на низці вулиць міста, де тривають масштабні інфраструктурні роботи, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані мапи від міської ради.

У липні 2025 року для проїзду закритими залишаються три ключові ділянки, що впливає на пересування транспорту в різних районах.

Згідно з актуальними даними міської ради, перекриття стосуються вулиць Садової, Драгоманова та шляхопроводу на Кульпарківській. Найдовше обмеження триває на Садовій: з червня 2024-го тут веде будівництво компанія «Глобус Буд Плюс», яка здійснює монтаж нових інженерних комунікацій. Ділянка поблизу будинку №2а досі залишається недоступною для будь-якого транспорту. Обіцяне раніше відкриття проїзду до кінця 2024 року так і не відбулося.

На вулиці Драгоманова відрізок між Глібова та Коцюбинського також закрито через ремонт. Завершити роботи планують вже 19 липня. Щодо Кульпарківської, то там тривають відновлювальні роботи шляхопроводу — проїзд дозволено лише серединою моста, крайні смуги заблоковані. За попередньою інформацією від заступника керівника департаменту ЖКГ Івана Матківського, завершення очікується не раніше жовтня.

Обмеження руху у Львові пов’язані також із реалізацією ширшої програми оновлення дорожнього покриття. У пріоритеті — ті маршрути, які тривалий час перебувають у незадовільному технічному стані. Серед них — вулиці Східна, Лінкольна, Мазепи, внутрішні проїзди на Шевченка. Також у планах – завершення ремонтів на Щепової, Бескидській та частині Личаківської. За сприятливої погоди ці роботи продовжать уже найближчим часом.

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