Ограничения движения во Львове также связаны с реализацией более широкой программы обновления дорожного покрытия.

Ограничения движения во Львове продолжают действовать на ряде улиц города, где продолжаются масштабные инфраструктурные работы, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные карты городского совета.

В июле 2025 года для проезда закрытыми остаются три ключевых участка, что влияет на передвижение транспорта в разных районах.

Согласно актуальным данным городского совета, перекрытия касаются улиц Садовой, Драгоманова и путепровода на Кульпарковской. Длиннейшее ограничение продолжается на Садовой: с июня 2024-го здесь ведет строительство компания «Глобус Буд Плюс», которая производит монтаж новых инженерных коммуникаций. Участок у дома №2а до сих пор остается недоступным для любого транспорта. Обещанное ранее открытие проезда до конца 2024 года так и не состоялось.

На улице Драгоманова отрезок между Глебовом и Коцюбинским также закрыт из-за ремонта. Завершить работу планируют уже 19 июля. Что касается Кульпарковской, то там продолжаются восстановительные работы путепровода — проезд разрешен только по середине моста, крайние полосы заблокированы. По предварительной информации от заместителя руководителя департамента ЖКХ Ивана Матковского, завершение ожидается не раньше октября.

Ограничения движения во Львове также связаны с реализацией более широкой программы обновления дорожного покрытия. В приоритете — те маршруты, которые длительное время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Среди них улицы Восточная, Линкольна, Мазепы, внутренние проезды на Шевченко. Также в планах – завершение ремонтов на Щеповой, Бескидской и части Лычаковской. В благоприятную погоду эти работы продолжат уже в ближайшее время.

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