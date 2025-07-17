Ограничения движения во Львове продолжают действовать на ряде улиц города, где продолжаются масштабные инфраструктурные работы, сообщает Politeka.
Об этом свидетельствуют данные карты городского совета.
В июле 2025 года для проезда закрытыми остаются три ключевых участка, что влияет на передвижение транспорта в разных районах.
Согласно актуальным данным городского совета, перекрытия касаются улиц Садовой, Драгоманова и путепровода на Кульпарковской. Длиннейшее ограничение продолжается на Садовой: с июня 2024-го здесь ведет строительство компания «Глобус Буд Плюс», которая производит монтаж новых инженерных коммуникаций. Участок у дома №2а до сих пор остается недоступным для любого транспорта. Обещанное ранее открытие проезда до конца 2024 года так и не состоялось.
На улице Драгоманова отрезок между Глебовом и Коцюбинским также закрыт из-за ремонта. Завершить работу планируют уже 19 июля. Что касается Кульпарковской, то там продолжаются восстановительные работы путепровода — проезд разрешен только по середине моста, крайние полосы заблокированы. По предварительной информации от заместителя руководителя департамента ЖКХ Ивана Матковского, завершение ожидается не раньше октября.
Ограничения движения во Львове также связаны с реализацией более широкой программы обновления дорожного покрытия. В приоритете — те маршруты, которые длительное время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Среди них улицы Восточная, Линкольна, Мазепы, внутренние проезды на Шевченко. Также в планах – завершение ремонтов на Щеповой, Бескидской и части Лычаковской. В благоприятную погоду эти работы продолжат уже в ближайшее время.
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