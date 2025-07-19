Работа для пенсионеров во Львове сегодня реальная возможность поддерживать активность, социальные связи и достойный уровень жизни.

Работа для пенсионеров во Львове представлена широким спектром вакансий в разных областях, сообщает Politeka.

Актуальные предложения можно найти на сайте work.ua.

Местные компании активно привлекают опытных специалистов преклонного возраста, предлагая стабильность, комфорт и лояльные условия труда.

Предприятие "Матвейков Р.В." ищет комплектовщика товаров и грузчика. Требования просты: физическая выносливость, организованность, ответственность, отсутствие вредных привычек. Основные обязанности – разгрузка, складирование, поддержание чистоты. Работа предусматривает использование роклы, график с понедельника по пятницу, а также несколько суббот в месяц. Заработок может достигать 33 тысяч гривен. Трудоустройство официальное, предусмотрено обучение, перспективы роста.

ООО «Алмет» приглашает логиста . Компания занимается металлопродукцией, и от кандидатов ожидается опыт, грамотная коммуникация, честность и стрессоустойчивость. Обязанности – поиск транспорта, ведение контактов, оформление документации, сопровождение доставки. Достойное вознаграждение: до 45 тысяч гривен в месяц, дружеская команда, нормированный график и комфортный офис.

Автомастерская ФЛП Штельмах предлагает вакансию помощника автомаляра . Задача — разборка, подготовка к покраске, полировке. Важны умения работать в команде и соблюдать порядок. Зарплата зависит от объема выполненных задач, может достигать 50 тысяч гривен. Имеется постоянная занятость, прозрачная система оплаты.

Работа для пенсионеров во Львове сегодня — реальные возможности поддерживать активность, социальные связи и достойный уровень жизни. Работодатели все чаще открыты для сотрудничества с опытными специалистами, независимо от возраста.

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