Зміна способу отримання пільг та житлових cубсидії для пенсіонерів у Черкаській області стала доступнішою.

Процедуру отримання житлових субсидії для пенсіонерів у Черкаській області та пільг на оплату комунальних послуг можна зручно змінити, не виходячи з дому, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України надає можливість швидко і без черг подати відповідну заяву онлайн, скориставшись вебпорталом електронних послуг.

Наразі громадяни мають вибір: отримувати житлові субсидії та пільги або на банківську картку, або через відділення поштового зв’язку. Якщо ви бажаєте змінити спосіб виплати, достатньо виконати кілька простих дій у своєму електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду.

Ось покрокова інструкція, як подати заяву на зміну способу отримання виплат онлайн:

Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього вам знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), за допомогою якого можна пройти авторизацію.

Після входу до кабінету перейдіть у розділ «Комунікації з ПФУ», а далі оберіть пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

У меню натисніть «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги» .

. Заповніть електронну форму, вказавши актуальні дані. Додайте відсканований документ або фото з реквізитами вашого банківського рахунку, на який ви бажаєте отримувати виплати.

Обов’язково надайте згоду на обробку персональних даних.

Перед відправленням ще раз уважно перевірте всю введену інформацію. Після цього сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та надішліть у Пенсійний фонд.

Слідкувати за статусом вашої заявки можна у розділі «Мої звернення» того ж особистого кабінету.

Подання заяви онлайн значно спрощує процедуру та дозволяє заощадити час, уникнути візитів до державних установ і довгих черг. Сервіс працює 24/7, що зручно для громадян, які не мають змоги звертатися у будні дні або в робочі години.

Таким чином, зміна способу отримання житлових cубсидії для пенсіонерів у Черкаській області та пільг стала доступнішою, швидшою та ефективнішою завдяки сучасним онлайн-інструментам Пенсійного фонду України.

Джерело: velykoseverynivska-silrada.gov.ua.

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