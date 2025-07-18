Процедуру отримання житлових субсидії для пенсіонерів у Черкаській області та пільг на оплату комунальних послуг можна зручно змінити, не виходячи з дому, повідомляє Politeka.net.
Пенсійний фонд України надає можливість швидко і без черг подати відповідну заяву онлайн, скориставшись вебпорталом електронних послуг.
Наразі громадяни мають вибір: отримувати житлові субсидії та пільги або на банківську картку, або через відділення поштового зв’язку. Якщо ви бажаєте змінити спосіб виплати, достатньо виконати кілька простих дій у своєму електронному кабінеті на сайті Пенсійного фонду.
Ось покрокова інструкція, як подати заяву на зміну способу отримання виплат онлайн:
- Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього вам знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП), за допомогою якого можна пройти авторизацію.
- Після входу до кабінету перейдіть у розділ «Комунікації з ПФУ», а далі оберіть пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу».
- У меню натисніть «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги».
- Заповніть електронну форму, вказавши актуальні дані. Додайте відсканований документ або фото з реквізитами вашого банківського рахунку, на який ви бажаєте отримувати виплати.
- Обов’язково надайте згоду на обробку персональних даних.
- Перед відправленням ще раз уважно перевірте всю введену інформацію. Після цього сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та надішліть у Пенсійний фонд.
- Слідкувати за статусом вашої заявки можна у розділі «Мої звернення» того ж особистого кабінету.
Подання заяви онлайн значно спрощує процедуру та дозволяє заощадити час, уникнути візитів до державних установ і довгих черг. Сервіс працює 24/7, що зручно для громадян, які не мають змоги звертатися у будні дні або в робочі години.
Таким чином, зміна способу отримання житлових cубсидії для пенсіонерів у Черкаській області та пільг стала доступнішою, швидшою та ефективнішою завдяки сучасним онлайн-інструментам Пенсійного фонду України.
Джерело: velykoseverynivska-silrada.gov.ua.
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