Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає підтримку одразу у кількох напрямах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується завдяки співпраці громадської організації «Спільна справа для людей» з міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

На офіційній сторінці ініціативи в Instagram було оголошено про старт масштабного проєкту у партнерстві з організацією GER³ та за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF). Його мета — надання багаторівневої допомоги постраждалому населенню, зокрема людям поважного віку, у регіоні, що щодня зазнає наслідків воєнної агресії.

Основний акцент робиться на відновлення житла, яке зазнало руйнувань. Наразі спеціалісти працюють у громадах із найскладнішою ситуацією — зокрема в Дергачівській та Малоданилівській. Оцінюються об’єкти з незначними або середніми пошкодженнями. Роботи спрямовані на якнайшвидше повернення мешканців до власних осель та забезпечення належних умов для проживання.

Окрему увагу приділено медичній інфраструктурі. У межах проєкту планується підтримка Дергачівської центральної лікарні — єдиного безперервного медичного закладу в цьому секторі. Зокрема, йдеться про оновлення приміщень, створення інклюзивного доступу та покращення умов для пацієнтів із різними потребами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає підтримку одразу у кількох напрямах: покращення житлових умов, доступ до питної води, забезпечення медичного обслуговування. Особливий фокус — на найвразливіших жителях прифронтових населених пунктів, які щоденно стикаються з викликами виживання у складних умовах.

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