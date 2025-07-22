Очікується, що такі кроки дозволять у перспективі зменшити дефіцит продуктів у Харкові, забезпечивши постійне постачання овочів за доступною ціною.

Дефіцит продуктів у Харкові, як і в інших регіонах України, загострився через стрімке сезонне зростання цін, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті novyny.live.

Особливо відчутним став стрибок вартості овочів – традиційний борщовий набір став недосяжним для багатьох родин. За словами заступника голови аграрного комітету Верховної Ради Степана Чернявського, проблема має комплексний характер.

Серед ключових причин експерт виділяє зміну клімату, зниження врожайності в південних областях через нестачу води та нестабільне зрошення. Фермери все частіше обирають менш вимогливі культури, уникаючи овочів, які потребують регулярної вологи. Попри це, площі з поливом зростають, що створює перспективу покращення ситуації.

Важливим фактором залишаються логістичні виклики, ціна пального, а також людські ресурси. Проте найгостріша проблема — відсутність овочесховищ. До 80% зібраної продукції псується через брак інфраструктури, що автоматично впливає на ринок: обмежена пропозиція призводить до подорожчання.

«Держава вже ініціювала програму з підтримки будівництва сучасних сховищ. Це допоможе уникнути критичних коливань цін, адже фермери зможуть поступово реалізовувати продукцію протягом року», — наголошує Чернявський.

У нинішніх умовах навіть під час воєнного стану аграрії готові інвестувати у стабільність, якщо бачать реальну підтримку. Очікується, що такі кроки дозволять у перспективі зменшити дефіцит продуктів у Харкові, забезпечивши постійне постачання овочів за доступною ціною.

Джерело: novyny.live

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