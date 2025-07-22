Ожидается, что такие шаги позволят в перспективе снизить дефицит продуктов в Харькове, обеспечив постоянную поставку овощей по доступной цене.

Дефицит продуктов в Харькове, как и в других регионах Украины, обострился из-за стремительного сезонного роста цен, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте novyny.live .

Особенно ощутимым стал скачок стоимости овощей – традиционный борщовый набор стал недосягаемым для многих семей. По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, проблема носит комплексный характер.

Среди ключевых причин эксперт выделяет изменение климата, снижение урожайности в южных областях из-за нехватки воды и нестабильного орошения. Фермеры все чаще выбирают менее требовательные культуры, избегая овощей, нуждающихся в регулярной влаге. Несмотря на это, площади с поливом растут, что создает перспективу улучшения ситуации.

Важным фактором остаются логистические вызовы, стоимость горючего, также людские ресурсы. Однако наиболее острая проблема — отсутствие овощехранилищ. До 80% собранной продукции портится из-за нехватки инфраструктуры, что автоматически влияет на рынок: ограниченное предложение приводит к удорожанию.

«Государство уже инициировало программу по поддержке строительства современных хранилищ. Это поможет избежать критических колебаний цен, ведь фермеры смогут постепенно реализовывать продукцию в течение года», — подчеркивает Чернявский.

В нынешних условиях даже во время военного положения аграрии готовы инвестировать в стабильность, если видят реальную поддержку. Ожидается, что такие шаги позволят в перспективе снизить дефицит продуктов в Харькове, обеспечив постоянную поставку овощей по доступной цене.

Источник: novyny.live

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