Подати заявку на участь у програмі грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі можуть особи, які відповідають певним критеріям.

Можна пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі від представництва УВКБ ООН, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на каналі ООН в Телеграм.

Реєстрація проходить тільки за попереднім записом. Живої черги немає. Подати заявку на участь у програмі грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі можуть особи, які відповідають наступним критеріям:

Категорії учасників:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

– Перемістилися у межах України протягом останніх шести місяців;

– Мають чинну довідку ВПО;

– Раніше не були включені до програм виплат УВКБ ООН;

– Не отримували виплату від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

Особи, які повернулися з-за кордону після вимушеного переміщення через війну

– Мають документальне підтвердження факту повернення;

– Раніше не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як особи, що повернулися з-за кордону чи з іншого регіону;

– Не отримували її впродовж останніх трьох місяців.

Додаткові умови:

Заявник повинен мати сукупний дохід менший за 5 400 грн на одного члена родини на місяць та відповідати принаймні одному з критеріїв вразливості:

Неповна родина – один із батьків з дітьми до 18 років чи з людьми похилого віку (55+);

– один із батьків з дітьми до 18 років чи з людьми похилого віку (55+); Сім’я, яку очолює особа похилого віку – одна чи кілька самотніх осіб віком від 55 років, чи особа похилого віку з дитиною/дітьми до 18 років;

– одна чи кілька самотніх осіб віком від 55 років, чи особа похилого віку з дитиною/дітьми до 18 років; Сім’я з особами з особливими потребами – з інвалідністю або хронічними захворюваннями, за наявності відповідних медичних або офіційних документів.

Кожен учасник програми може отримати 10 800 грн – по 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців.

Необхідні документи (оригінали на кожного члена сім’ї):

Ідентифікаційний код (податковий номер);

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

Довідка ВПО (якщо є);

Банківська картка заявника (зауважте: картки «єДопомога» не приймаються);

Свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);

Документ, що підтверджує опіку або піклування над дитиною (якщо актуально);

Посвідчення про інвалідність або медична довідка про хронічне захворювання (за потреби).

Звертаємо увагу: відповідність усім вимогам є обов’язковою умовою для участі у програмі та отриманні грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі.

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