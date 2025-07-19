Можна пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі від представництва УВКБ ООН, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на каналі ООН в Телеграм.
Реєстрація проходить тільки за попереднім записом. Живої черги немає. Подати заявку на участь у програмі грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі можуть особи, які відповідають наступним критеріям:
Категорії учасників:
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО)
– Перемістилися у межах України протягом останніх шести місяців;
– Мають чинну довідку ВПО;
– Раніше не були включені до програм виплат УВКБ ООН;
– Не отримували виплату від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.
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Особи, які повернулися з-за кордону після вимушеного переміщення через війну
– Мають документальне підтвердження факту повернення;
– Раніше не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій як особи, що повернулися з-за кордону чи з іншого регіону;
– Не отримували її впродовж останніх трьох місяців.
Додаткові умови:
Заявник повинен мати сукупний дохід менший за 5 400 грн на одного члена родини на місяць та відповідати принаймні одному з критеріїв вразливості:
- Неповна родина – один із батьків з дітьми до 18 років чи з людьми похилого віку (55+);
- Сім’я, яку очолює особа похилого віку – одна чи кілька самотніх осіб віком від 55 років, чи особа похилого віку з дитиною/дітьми до 18 років;
- Сім’я з особами з особливими потребами – з інвалідністю або хронічними захворюваннями, за наявності відповідних медичних або офіційних документів.
Кожен учасник програми може отримати 10 800 грн – по 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців.
Необхідні документи (оригінали на кожного члена сім’ї):
- Ідентифікаційний код (податковий номер);
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
- Довідка ВПО (якщо є);
- Банківська картка заявника (зауважте: картки «єДопомога» не приймаються);
- Свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
- Документ, що підтверджує опіку або піклування над дитиною (якщо актуально);
- Посвідчення про інвалідність або медична довідка про хронічне захворювання (за потреби).
Звертаємо увагу: відповідність усім вимогам є обов’язковою умовою для участі у програмі та отриманні грошової допомоги для пенсіонерів у Запоріжжі.
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