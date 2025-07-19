Можно пройти регистрацию на получение денежной помощи пенсионерам в Запорожье от представительства УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на канале ООН в Телеграмме.
Регистрация проходит только по предварительной записи. Живой очереди нет. Подать заявку на участие в программе денежной помощи для пенсионеров в Запорожье могут лица, отвечающие следующим критериям:
Категории участников:
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Внутри перемещенные лица (ВПЛ)
– переместились в пределах Украины в течение последних шести месяцев;
- имеют действующую справку ВПЛ;
– Раньше не были включены в программы выплат УВКБ ООН;
– Не получали выплату от других организаций за последние три месяца.
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Лица, вернувшиеся из-за границы после вынужденного перемещения из-за войны
– имеют документальное подтверждение факта возвращения;
– Раньше не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций как лица, вернувшиеся из-за границы или из другого региона;
– Не получали ее на протяжении последних трех месяцев.
Дополнительные условия:
Заявитель должен иметь совокупный доход менее 5 400 грн на одного члена семьи в месяц и соответствовать по крайней мере одному из критериев уязвимости:
- Неполная семья – один из родителей с детьми до 18 лет или с пожилыми людьми (55+);
- Семья, возглавляемая лицом пожилого возраста – один или несколько одиноких лиц в возрасте от 55 лет, или лицо пожилого возраста с ребенком/детями до 18 лет;
- Семья с лицами с особыми потребностями – с инвалидностью или хроническими заболеваниями при наличии соответствующих медицинских или официальных документов.
Каждый участник программы может получить 10 800 грн. – по 3 600 грн. ежемесячно в течение трех месяцев.
Необходимые документы (оригиналы на каждого члена семьи):
- Идентификационный код (налоговый номер);
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
- Справка ВПЛ (если есть);
- Банковская карточка заявителя (заметьте: карточки «помощь» не принимаются);
- Свидетельства о рождении детей (при наличии);
- Документ, подтверждающий опеку или попечительство над ребенком (если актуально);
- Свидетельство об инвалидности или медицинская справка о хроническом заболевании (при необходимости).
Обращаем внимание: соответствие всем требованиям является обязательным условием участия в программе и получении денежной помощи для пенсионеров в Запорожье.
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